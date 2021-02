Lorena Álvarez: "Mi padre murió el domingo y recién pude cremarlo hoy miércoles"

Con el fin que las gente entienda sobre la gravedad del COVID-19, Lorena Álvarez contó su experiencia tras la muerte de su padre. La periodista señaló que su progenitor murió el domingo y recién pudo cremarlo el domingo.

La conductora de TV explicó que los servicios funerarios estaban saturados.

"Mi padre biológico falleció el domingo. Recien hoy, miércoles, he podido cremarlo. Así de saturados están los servicios funerarios. Se los cuento para que entiendan que el Covid-19 no es ninguna broma. La segunda ola es terrible, contagiosa y mortal. No bajen la guardia", escribió Lorena Álvarez.

Tras hacer esta publicación muchos de sus compañeros de prensa se pronunciaron y lamentaron lo sucedido.

La conductora de 90 Central también expresó su dolor en su cuenta de Instagram.

"Al final, sin importar lo que pasó en vida, los hijos nos reencontraremos con nuestros padres frente a su tumba", escribió.