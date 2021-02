Anahí de Cárdenas dedica emotivo mensaje a su novio: “Eres lo mejor que me ha pasado”

La actriz Anahí de Cárdenas abrió su corazón y dedicó un emotivo mensaje a su novio, a quien no etiquetó porque no le gustan mucha exposición. Sin embargo, le ha demostrado cuánto la ama con sus acciones, así lo indicó la artista en su romántica publicación.

Por motivo de San Valentín, la joven compartió una tierna foto con su novio, titulada: “Con mi San Calentín”.

Aquí la actriz explica que ambos han tenido que cambiar su forma de vida cuando empezaron a convivir. Él, a quien no le gustaban los gatos, ahora haosta duerme con ellos.

“Cuando lo conocí, no le gustaban los gatos. Ahora duerme abrazado de Tita y el Chino prefiere subirse encima de él que de mí”, contó Anahí de Cárdenas.

Asimismo, contó cómo conoció a su hoy gran amor. "Cuando nos conocimos no era el momento, pero la vida nos volvió a encontrar, como diciendo : hey, acá te tienes que quedar", describió.

De Cárdenas, resaltó también que si bien es cierto han tenido algunas discusiónes, éstas han sido de mucho aprendizaje, donde siempre ha primado el amor.

“Te amo mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Gracias por el regalo que es estar todos los días a tu lado. Las conversaciones, las risas, las peleas, los abrazos, por entenderme o por lo menos intentarlo, por tu amor, por tu garra, tus ganas de salir adelante, tu dedicación. Por todo eso y más. A por más años juntos”, concluyó la artista, logrando emocionar a sus seguidores.

Anahí de Cárdenas preocupa a sus fans al aparecer con oxígeno

La modelo Anahí de Cárdenas se fue de viaje a Cusco para tomar algunos días de vacaciones para disfrutar de la ciudad Inca, pero pasó una mala experiencia por el soroche.

Anahí resaltó que durante sus paseos tuvo que llevar una botellita de oxígeno.

“Yo estoy con un soroche de la patada desde ayer. Sé que me ha visto toda contenta, pero estaba con mi botellita de oxígeno todo el tiempo. Gracias a Dios el Marriot se ha portado superbien conmigo y coordinó con la clínica Peruana Suiza y me han traído amablemente a mi cuarto un balón de oxígeno por segunda noche consecutiva. Les agradezco en el alma, estaba saturando bajísimo nos pegamos un buen susto, pero ya me siento mucho mejor y ya mañana (hoy) regreso a Lima. Qué penita”, mencionó la artista en su cuenta oficial de Instagram.