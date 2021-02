Anahí de Cárdenas sobre el personal médico: "No necesitan aplausos, sino respeto"

La actriz y cantante Anahí de Cárdenas no dudó en apoyar la ardua labor que realizan los trabajadores de la primera línea ante esta crisis sanitaria desatada por la COVID-19, por ello, envió un mensaje a todos los peruanos.

La artista usó sus redes sociales, donde habló sobre el gran esfuerzo que han y siguen realizando los profesionales de la salud y el resto de equipos para ser dando apoyo a la población durante la pandemia.

Fue a través de sus historias de Instagram que Cárdenas mostró su postura con respecto a las actitudes de algunas partes de la población que pone en riesgo no solo su bienestar, sino el de los demás.

Por esa razón, compartió un reflexivo mensaje recordando y pidiendo respeto para aquellos trabajadores de la primera línea que siguen luchando contra el coronavirus.

"Recordatorio. La distancia social es amor, respeto, consideración... El sector salud y otros trabajadores de primera línea en nuestro país están desbordados. No necesitan aplausos, también necesitan consideración, amor y respeto", dictaba el mensaje que posteó Anahí de Cárdenas.

Anahí de Cárdenas niega estar embarazada

Hace unas semanas, la actriz Anahí de Cárdenas compartió una imagen dejó a más de un seguidor con una incógnita, ¿la artista está embarazada?

Ante la ola de preguntas que surgieron por esta imagen la artista no dudó en responder fiel a su estilo: “Para los que me están preguntando si estoy embarazada, es el ángulo de la foto. No estoy embarazada. No tengo nada. Todo depende del ángulo que quieras mostrar. De repente solamente estoy un poco gordita. No, estoy bien”, dijo Anahí de Cárdenas en su video.