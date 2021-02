Sheyla Rojas: "Las mujeres podemos disfrutar de nuestra soltería"

Sheyla Rojas una vez más en el centro de la polémica. La modelo realizó un en vivo a través de sus redes sociales desde México, luego que se mostraran unas imágenes en el programa de Magaly Tv: la firme donde se la ve disfrutando de una fiesta al lado del futbolista de la Selección Peruana, Anderson Santamaría.

La influencer no dudó en poner un alto a las especulaciones al contar por su cuenta de Instagram que se halla soltera y gozando de la vida.

“Si yo te legalizo es porque quiero estar contigo, mientras tanto sigan intentando. Les duela o no les duela, yo puedo tener la decisión de querer estar con alguien”, indicó.

En otra parta del en vivo, Sheyla resaltó cuál es su situación sentimental, afirmando que cuando comience una relación será con alguien que valga la pena. “(…) una persona por la que sienta un sentimiento súper lindo. Por ahora, tengo derecho en salid, en conocer gente, tener amigos”, manifestó Sheyla Rojas.

Sheyla aclaró que tener pretendientes no tiene nada de malo

Por último, la exconductora de ‘Estás en todas’ dijo: “Es normal que tenga pretendientes, eso no me hace una mala mujer o una mala persona. Ya está, tema aclarado, chicos, han intentado relacionarme con perro, pericote y gato. Never. Jamás. Yo en todo este tiempo no he tenido una relación con nadie”.

Como se recuerda, Sheyla Rojas está en México, pero se ha mantenido en contacto con sus seguidores mediante Instagram y por esa misma plataforma es por donde ha hecho sus descargos sobre los rumores de sus supuestos romances.