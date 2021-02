Xoana González pasmada al enterarse que se contagió de Covid-19

La modelo de nacionalidad argentina Xoana González no pudo ocultar su sorpresa cuando se enteró que se infectó de coronavirus.

“Me cuidé como nadie ¿Alguien alguna vez me vio en un privadito en Punta Hermosa o en una juerga?”, mencionó al conocer sus resultados. Fue tanto su miedo, que finalizó diciendo: “Nos vamos a morir todos”.

El video fue difundido por el periodista de espectáculos Rodrigo González a través de su cuenta de Instagram.

Como sabemos, el Perú está pasando por una segunda ola de la pandemia del coronavirus, por ello, muchas personas están adquiriendo el virus. Recordemos que las nuevas variantes de la enfermedad son mucho más contagiosas y debemos cuidarnos lo más que podemos.

Si tienes que salir a trabajar, recuerda siempre usar mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Cuando llegues a casa, después de estar en la calle, date un baño de cuerpo completo. No olvidemos que, por el momento, son nuestros únicos escudos protectores.

No salgas de casa si no tienes la necesidad de hacerlo. Poco a poco venceremos la batalla contra la covid-19.

La romántica boda de Xoana González en medio de la pandemia

Xoana González muy feliz compartió su felicidad a través de su cuenta de Instagram, con un romántico vídeo donde se pudo ver el momento que contrajo matrimonio con el empresario Javier González.

A través de sus redes sociales, la argentina mostró su boda por civil, que se celebró en la Casa de la Juventud “Santa Cruz”, ubicada en el distrito de Miraflores.

Antes de la 1 de la tarde del día, González dio a conocer los detalles del importante momento: “Por fin acá, no esperaba más. Estoy re nerviosa, pero más que nerviosa, traspirada. No contamos con que me iba a olvidar el DNI y documentos, las perras salieron corriendo. Esto es tragicómico”.

Su, ahora esposo también mostró la emoción que tuvo en ese momento tan especial: “sí, estoy bastante nervioso. Está hermosa, estoy feliz", reveló el año pasado cuando se dio el SÍ, con Xoana González.