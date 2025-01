Universitario de Deportes enfrenta una deuda que supera los 100 millones de dólares. En la reunión, uno de los empresarios propuso que, si cada asistente aportaba 13 mil dólares, podrían saldar la deuda en un plazo de ocho meses y recuperar el estadio. Luna confesó haberse quedado perplejo durante la reunión debido a las elevadas sumas de dinero discutidas y admitió que no estaba dispuesto a contribuir con dicha cantidad.

“Esta reunión se trataba de salvar a la ‘U’, pagar la deuda del club y para eso se necesitan millonarios...”, indicó y luego Jorge Luna citó lo que uno de los asistentes comentó durante la junta: “Miren, acá la cosa es sencilla, todos amamos al equipo, ¿sí o no?... ¿todos estaríamos dispuestos a dar lo que sea por el equipo o no?”, narró Luna.

“Bueno, acá no hay problema de plata, señores, ese no es problema, yo [el empresario] vengo tantos años aportando al club tanta plata, muchos dólares mensuales, no recuerdo el número. El problema es que necesitamos que esto sea sustentable a lo largo del tiempo, por lo que necesitamos mira, con que cada uno ponga 13 mil dólares, solucionamos la deuda en un plazo de 8 meses más lo que vamos a recaudar en la página y recuperamos el estadio”, añadió el comediante.