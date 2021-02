Andrés García revela su último deseo antes de morir

Andrés García es uno de los artistas más exitosos y populares de los años 70 y 90. El dominicano tiene una larga trayectoria en la actuación de mexicana, ha participado en más de 100 telenovelas, películas, series y obras teatrales. Luego que forjar una gran carrera, el recordado galán está alejado de las luces y sets de producción para pasar sus últimos años de vida al lado de su familia.

Hoy en día, a sus 79 años, el artista está retirado de la actuación, su última participación fue en la serie “Hay alguien ahí” y en el programa “Chanoc” del 2010, desde ese entonces decidió retirarse voluntariamente del medio artístico.

El también productor ha pasado sus últimos años en la ciudad de Acapulco, Guerrero, México. En ese lugar encontró paz y tranquilidad que necesitaba, según declaró a TVyNovelas, está consciente de que no le queda mucho tiempo de vida.

“Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivirlos”, declaró a la revista mexicana. “Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles, pero no me quiero quejar; los sobrellevo como puedo y mejor disfruto”, agregó García.

Ante esta figura, Andrés García optó por dejar un testamento y pedirle a su esposa Margarita Portillo, que haga valar su última voluntad. La celebridad reveló que su esposa tiene el documento original y el actor Roberto Palazuelos otra copia.

Por otro lado, dijo que los herederos de su dinero y posesiones materiales son su esposa, su hermana Rosa María García, Roberto Palazuelos, sus dos hijos Leonardo y Andrés y la madre de estos dos cuyo nombre es Sara Vale.

Cabe mencionar, que el actor le reveló al programa “Hoy” cuál era su última voluntad: que sus cenizas sean enterradas en la playa de su casa de Acapulco. El reconocido actor manifestó que sus seres queridos ya saben qué hacer cuando él fallezca.

De acuerdo, el propio García quiere que, al momento de partir, sea cremado rápidamente. Si se puede que lo hagan el mismo día o a más tardar al día siguiente.

Asimismo, García dejó un mensaje para su amigo boxeador Julio César Chávez pues dice que desea juntarse con él antes de que alguno de los muera.