Andrés García y su triste historia tras no saber nada de su hija

Andrés García se ganó el cariño del público desde joven tras interpretar innumerables papeles en Televisa. Sin embargo, en su vida personal no todo ha sido de color de rosa, sobre si es referente a sus hijos.

Por ello, el actor de telenovelas no quiso ocultar más y reveló la desaparición de su hija Andrea García, a quien no ve hace tiempo ni sabe dónde se encuentra.

Andrés García confiesa que su hija se encuentra desaparecida

Hace dos años, se inició una búsqueda intensa de la joven tras ser diagnosticada su madre con cáncer. Ante ello, el artista decidió apoyarla en encontrar a su primogénita.

“Es verdad que nadie sabe nada de ella, sé que su mamá ha buscado apoyo de las autoridades para dar con el paradero de Andrea. En esta ocasión me ha hablado su mamá y hasta ayuda al FBI hemos pedido en Estados Unidos y aquí en México hemos buscado al Ejército, quien nos ha ayudado en otras ocasiones”, expresó en aquel momento.

“Yo creo que ella no quiere aparecer, ella tiene unas amistades muy raras… pues la dejamos con sus amistades… no aparece porque no quiere aparecer, es un tipo de gente con el que ella anda de amiga que yo no la paso, pero si ella es feliz así, pues déjenla que sea feliz, ni la voy a obligar, ni me voy a pelear con ella, ni le voy a decir nada, ya está grande”, indicó el intérprete de Pedro Navajas.

Hija de Andrés García no desea saber nada de su familia

En una reciente entrevista con Hoy, el mexicano fue cuestionado sobre la relación con su heredera tras haber conocido en su momento que estaba viva. Pero, García asombró al contar que Andrea no tiene contacto con la familia ni responde los mensajes de su hermano Leonardo, con el que sí llevaba una relación cercana.

“Ni con mi hermana, ni con Leonardo, ni con nadie, ella tiene unas amistades que a mi no me parecen, a lo mejor por eso no quiere aparecer”, sostuvo el actor.

Resaltó que hace mucho dejó de preocuparse por su hija tras darse cuenta que era la decisión de ella: “Me preocupe un tiempo, pero quiero pensar que ella es feliz así”.

¿Quién es la hija de Andrés García?

Andrea García es la niña de los ojos del artista. La joven heredó el talento de su padre, convirtiéndose en actriz, conductora y modelo, quién estudió su carrera artística en el Centro de Educación Artística de Televisa.

Cabe mencionar que la también actriz vive en Los Ángeles desde hace un tiempo y a través de sus redes sociales deja ver que lleva una vida simple y que se ha dedicado a ser mamá.

Se siente abandonado

De su vida amorosa se ha dicho mucho es más le han adjudicado como unos 18 hijos, cosa que Andrés García ha negado y entre bromas durante una entrevista dijo lo siguiente: “Deja hacer calculo, Andrecito, Leonardo, Andrea y Michelle son cuatro y una que me salió hace tres años, pero no me he hecho ADN, de los otros sí”.

Precisamente estos son los hijos del actor, que como el mismo ha comentado, lo han dejado solo a su suerte más aún en estos momentos de pandemia por el coronavirus.

Sin embargo, el actor de “El cuerpo del deseo” indicó que su hijastro, Andrecito, hijo de su exposa Margarita, es quien más lo visita y cuida de él. Hasta a dejado entrever que le dejará toda su fortuna.

“Mis propiedades se las voy a dejar a la persona que le interesa cuidarme, ¿no?", añadió.