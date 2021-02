Efraín Aguilar reveló que pronto le darán de alta tras dar positivo a la COVID-19

¡Al mal tiempo, buena cara! Efraín Aguilar contó sobre el proceso de recuperación que está recibiendo en la Villa Panamericana desde que se conoció que se contagió de coronavirus semanas atrás.

El reconocido productor de televisión reveló que ya está estable, recuperándose muy bien y muy agradecido a todas las personas que han estado al tanto de su salud.

“Estoy bastante mejor, haciendo los ejercicios de respiración, ya salí de la crisis y agradezco a todas las personas que se han preocupado por mí, al igual que el trato que me están dando en Villa El Salvador. Me quedo hasta el próximo sábado”, expresó.

Por último, declaró al diario Trome que debe seguir todas las indicaciones para que sus pulmones sanen, ya que han quedado afectados.

“Tengo que seguir cuidándome porque los pulmones siempre quedan debilitados. No sentí temor. Tengo 76 años y soy una persona que sabe aceptar las vicisitudes de la vida, no me bajoneo porque tengo mucha fe en Dios”, manifestó.

Efraín Aguilar dio positivo a COVID-19

La noticia de que el ahora candidato al Congreso se contagió del mortal virus, la dio su hijo Winston Aguilar y que su pronóstico era positivo.

“Gracias por preocuparse por mi papá, ahora estamos más tranquilos, pues su pronóstico es favorable. Al principio (cuando Efraín se descompensó el jueves en Huancayo) pensamos que era algo más delicado porque esta enfermedad es medio cruel”, dijo su hijo Winston al mencionado diario.

Fue tras su regreso de Huancayo que Aguilar empezó a mostrar síntomas.