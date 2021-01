Efraín Aguilar es llevado a la Villa Panamericana tras dar positivo a la COVID-19

Efraín Aguilar, producto de famosas series como “Mil oficios”, “Así es la vida” y la última “Al fondo hay sitio”, se halla luchando por su vida tras ser diagnosticado con coronavirus. El popular “Betito” fue llevado a la Villa Panamericana de Villa El Salvador.

Fue su hijo Winston Aguilar, quien informó a un conocido diario que si bien, su padre dio positivo a la COVID-19 su pronóstico es favorable y agradeció mucho las expresiones de cariño hacia su padre.

“Gracias por preocuparse por mi papá, ahora estamos más tranquilos, pues su pronóstico es favorable. Al principio (cuando Efraín se descompensó el jueves en Huancayo) pensamos que era algo más delicado porque esta enfermedad es medio cruel”, dijo su hijo Winston Aguilar al diario Trome.

Al parecer, el también actor había viajado a Huancayo para realizar actividades para su campaña para su candidatura al Congreso por el partido ‘Renovación Popular’.

“Llegamos de Huancayo al Rebagliati y ayer, después del almuerzo, lo trasladaron a la Villa Panamericana donde lo están asistiendo”, comentó su hijo.

Cabe recordar, que hace unos días el famoso productor hizo oficial su campaña desde el emblemático ‘Teatro Canout’, y durante la conferencia de prensa para RTV, Aguilar se mostraba con el rostro desencajado y con una ligera tos. Ante eso, la entrevistadora le preguntó si había dado positivo para COVID-19.

“No he dado COVID-19 antes, pero he estado haciéndome el examen y hoy día me han hecho por eso me siento todo maluco, no sé si tendré COVID-19, tendré en tres días la respuesta”, comentó en esa oportunidad el actor.

Efraín Aguilar contó la clausura definitivamente del teatro ‘Canout’ por la pandemia

Efraín Aguilar reveló que decidió cerrar el simbólico teatro ‘Canout’ tras no generar ingresos. Recordemos que a raíz de las muchas restricciones que existen para evitar más la propagación del coronavirus, varios negocios tuvieron que cerrar.

"Lamentablemente tengo que dejarlo porque la pandemia no me da opción, no sabes cómo he llorado", comentó el popular director para Trome. Además, aseguró que en los próximos días se llevará todas sus cosas