Melissa Lobatón no pudo regresar a Perú para celebrar cumpleaños de su mamá

La hija menor de Melissa Klug, Melissa Lobatón Klug perdió el vuelo que le traería al Perú, para celebrar junto a su madre su cumpleaños número 37.

La jovencita estaba en Estados Unidos y desafortunadamente no pudo retornar al país. Lobatón usó su cuenta de Instagram para narrar las razones por las que no vino y resaltó que simplemente no la dejaron tomar el vuelo que la traería.

"Hoy día me tenía que regresar a Perú, no me dejaron ir, me cambiaron de vuelo, me tengo que volver a hacer la prueba de COVID de nuevo -obviamente salió negativo- y me tenía que ir hoy día para obviamente estar mañana en el cumpleaños de mi mamá y al final no voy a poder estar", mencionó.

Según lo que dijo la jovencita, Melissa, la aerolínea no la dejó ingresar al avión porque su prueba de descarte de coronavirus no señalaba que se trataba una molecular, por lo que tenía que realizarse otra.

"He estado en lloriqueos en la mañana totales porque mi viaje ya estaba programado como para llegar al día siguiente, o sea, para mañana, el cumpleaños de mi mamá, y porque a la señorita del counter se le ocurrió, dijo ‘no, no va a viajar, no viaja’", dijo.

Finalmente, la hermana de Samahara Lobatón narró que llamó a su tía para contarle que no la querían dejar viajar:

"No viajé, me puse a llorar mientras que llamaba a mi tía y le dije que no me querían dejar viajar porque ellos querían prueba de laboratorio", agregó.