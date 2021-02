Ivana vivirá en Trujillo con Beto y Melissa le aconseja que no olvide sus sueños

Melissa Paredes debutó este lunes como conductora de América TV y tuvo como primera invitada a Ivana Yturbe, quien habló sobre su relación con Beto da Silva. La joven confesó que pospondría su boda, sin embargo, su relación sigue intacta. Asimismo, reveló que se irá a vivir en Trujillo junto a su novio, quien jugará en César Vallejo.

La conductora se sintió identificada con Yturbe y habló según su experiencia. Paredes señaló que también sufrió críticas por tener una relación con un futbolista y haberse casado cuando solo tenía 25 años. Ante ello, Melissa le aconsejó que no haga caso y siga con su vida.

“Te juro que te entiendo totalmente y entiendo también que te critiquen muchísimo. Fue lo mismo conmigo en aquel momento, me acuerdo que me decían por qué me caso tan rápido y se inventaban tantas cosas, pero báñate en aceite, el amor es lo que importa, yo pienso así”, indicó la actriz a la modelo.

Además, señaló que no todos los futbolistas son iguales. “Yo sé que han vendido la idea que el futbolista es de lo peor, pero no todos son iguales”, aclaró Melissa, quien está casada con Rodrigo Cuba.

Melissa Paredes le aocnsejó a Ivana Yturbe que no deje sus sueños por nadie

Finalmente, le aconsejó a su colega de pasarela que esté siempre con su esposo, pero que jamás abandone sus sueños.

“Es muy difícil ser la esposa de un futbolista, tú lo sabrás, hay que a veces estar donde está el esposo pero a la vez - recomendación, mi amor - sigue tus sueños siempre. Ambos vuelven para donde tienen que volar”, señaló la joven.

Como se sabe, Ivana Yturbe confirmó que acompañará a su esposo a Trujillo, pues jugará en César Vallejo.

“No dejando de lado lo que es mi carrera, las cosas que hago, yo trabajo mucho con mis redes pero gracias a Dios tengo la oportunidad de poder irme sin dejar mi carrera de lado y así lo voy a hacer”, señaló.