Estrella Torres negó embarazo: “Quizá Dios no quiera que todavía sea mamá”

La cumbiambera Estrella Torres aclaró muy apenada que no se encuentra en la dulce espera. Como se recuerda, en el programa de Adriana Quevedo, Torres comentó que tenía un pequeño retraso sin pensar en todo lo que generaría con esta declaración.

Tras los diversos titulares que se dieron ante esta confesión, la joven cantante tuvo que salir a contar que fue ‘Falsa alarma’.

“Lo que pasa es que estuvo una vidente que me dijo que este año me convertiría en mamá y estaba emocionada, pero hoy (ayer) ya quedó descartado porque se regularizó mi periodo, así que no fue necesario hacerme una prueba de embarazo”, dijo para Trome.

Para Estrella esta es una señal divina, ya que por la pandemia tanto ella como su pareja, Tommy Portugal, se han visto muy afectados por la falta de eventos.

“Estamos bastante golpeados, quizá Dios no quiera que todavía sea mamá, quizá se dé más adelante. Tommy y yo estamos preocupados por el trabajo que no hay".

Estrella Torres no descarta la idea de ser madre

Si bien, la artista tiene 23 años no descartó la idea de sea mamá, pero más adelante. Pues, están muy preocupados por la situación que ha traído el nuevo coronavirus.