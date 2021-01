Celebridades se unen al reto viral de Ropa Cara lo nuevo de Camilo

El colombiano Camilo Echeverry es uno de los cantantes más populares del momento y a su corta edad ha conseguido diferentes logros como artista.

Y es que canciones como ‘Vida de Rico’, Favorito’ y ‘Ropa Cara’ se hicieron éxitos mundiales y ahora se les une el tema ‘Ropa Cara’.

La canción compuesta y producida por Camilo y Édgar Barrera ya cuenta con más de 20 millones de reproducciones, debido a la gran estrategia que el artista de 26 años y su equipo han podido conseguir. Y es que diferentes famosos se han sumado al reto y han popularizado el coro que dice: “Y quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada, Balenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada”.

"Soy un amante de contar historias. He sido muy abierto con mi presente y de lo que estoy viviendo y sentí que era hora de contar un poquito de mi pasado (…) es una canción que habla de esas mutaciones que uno tiene y hace por amor, por más descabelladas que parezcan. La historia ocurrió en un momento de mi vida en que yo también me muté por amor. He sido muy abierto con mi presente y de lo que estoy viviendo y sentí que era hora de contar un poquito de mi pasado”, habló muy feliz Camilo acerca de su nueva canción.