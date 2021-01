Flavia Laos contó cómo se conocieron su mamá y a la madre de Patricio Parodi

Flavia Laos dejó entrar a las cámaras de ‘Estás en todas’, donde no solo mostró su espacioso clóset, sino que contó como fue que se conocieron Verónica Salas, mamá de Patricio Parodi, y su mamá, Patricia Urbina. Si bien tenía temores del encuentro, todo salió de la mejor manera.

Además, la también empresaria indicó que fue idea suya el que se conozcan y el viaje al norte fue la excusa perfecta. Y, según la joven artista todo salió a pedir de boca.

“Hace poco viajé a Máncora porque ya necesita cambiar de aires. Viajé con mi mamá y su mamá. Allí las presenté por primera vez. Me la jugué y se amaron”, dijo Flavia, quien añadió como es la relación con Verónica Salas. “Es una amiga más, es una buena muy buena persona, muy consejera, muy buena madre porque está pendiente de sus hijos. Me tiene un montón de cariño”, señaló la actriz de ‘Princesas’.

Asimismo, la modelo se refirió a la pasión que tiene su pareja, Patricio Parodi por los juegos de computadora y PlayStation.

“Sí me caso será así, tendremos un cuarto matrimonial y un cuarto de juegos para que se encierre y no me moleste con sus gritos porque grita demasiado cuando juega”, señaló Flavia Laos entre risas.

¿Flavia Laos en Esto es guerra?

Si bien aún no se han confirmado quienes serán los nuevos jales para la nueva temporada de Esto es guerra, una de sus promociones dejó abierta la posibilidad del ingreso de Flavia Laos al programa de competencia. Mañana conoceremos la verdad.