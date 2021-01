Flavia Laos mostró sus emociones y reveló que padeció de estrés

Flavia Laos realizó el challenge de mostrar fotografías inéditas en sus historias de Instagram. Esto no tendría nada fuera de la común, pero sorprendió a más de uno, cuando compartió una imagen donde se muestra llorando.

La publicación que intérprete de ‘Bella’ en la telenovela “Princesas”, vino luego que uno de sus seguidores le pidiera una imagen de cuando ‘estaba triste y nadie sabía’. La artista reveló que la foto fue tomada hace meses atrás, durante la cuarentena más rígida, cuando estaba sufriendo de un severo cuadro estrés.

“Esta foto la estoy mostrando por primera vez. Durante la cuarentena descubrí muchas cosas y sentimientos que no tenía idea que tenía guardados, me vino un cuadro de estrés muy fuerte y decidí llevar una terapia, la que me ha ayudado mucho hasta el día de hoy”, se lee en las primeras líneas.

La actriz y cantante indicó que ir a terapia le ayudó bastante a entender muchas de sus emociones. Asimismo, sugirió a sus fans el buscar ayuda profesional si en algún momento sienten que lo necesitan.

“Ahora entiendo el porqué de muchos sentimientos y pensamientos, y sobre todo, se cómo controlarlos o hacer que se vayan, si se sienten así no duden en buscar ayuda de algún profesional. No están ‘locos’ por estar con psicólogo al contrario son personas que les harán ver la vida de otra perspectiva”, terminó su mensaje.