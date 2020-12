Flavia sorprende con video: “Cómo le explico que lo nuestro se acabó”

¿Se terminó? La modelo Flavia Laos acaba de sorprender a sus seguidores y seguidoras al compartir un extraño video en TikTok.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz fue evidenciada por el periodista de espectáculos Rodrigo González, quien resaltó la letra de la canción que Laos bailó en sus redes sociales.

Tras los fuertes rumores, se cree que ella y Patricio Parodi han terminado su relación.

Cabe menciona que durante el programa Esto es Guerra, la chica reality Angie Arizaga reveló que Flavia y Patricio habrían puesto fin a la relación.

A pesar que ni Flavia ni Patricio han hablado acerca del tema, se cree que su romance sí ha llegado a su fin.

Reinaldo Dos Santos sobre Flavia y Patricio: “Yo dije que iban a terminar”

En un enlace dese Miami, el vidente Reinaldo Dos Santos confirmó que él ya había dicho que Flavia Laos y Patricio Parodi terminarían su relación. “Yo vengo diciendo, ya como año y medio, que esta pareja va a separarse”, dijo.

“Yo vengo diciendo eso hace mucho tiempo, no es de ahora. Inclusive, tuvimos una discusión con el ‘Pato’ Parodi y le dije que eso iba a pasar. Esta relación se va a terminar, todavía no ha terminado, el día de hoy no ha terminado. Yo creo que ni siquiera es una pelea, yo creo que es un distanciamiento, nada más, por ahora”, añadió Reinaldo.