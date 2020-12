Flavia Laos confirma si terminó su relación con Patricio Parodi tras su viaje a Miami

¿Terminaron? Flavia Laos sorprendió con su reciente declaración tras especularse que había finalizado su relación con Patricio Parodi.

La modelo al conceder una entrevista a En boca de todos, confesó contenta que se quedó en Miami porque a último minuto la llamaron para participar en el videoclip de un famoso rapero.

"No puedo decir más, pero es un duro. Ya lo verán", manifestó la protagonista de 'Princesas'. Ante ello, el periodista aprovechó en consultarle si era cierto el fin de su romance con el chico reality.

¿Flavia Laos y Patricio Parodi terminaron su relación?

"Si tengo que decir algo, lo haré en privado. No he mandado ninguna indirecta", indicó Laos, luego que le cuestionaron sobre su último challenge donde estaría mandando una indirecta.

"Sí lo vi. Cómo nos vamos a mandar indirectas, ya estamos grandes", sostuvo. Pero, el reportero de América TV le dijo si ya no estaba con Patricio.

"¿Con Pato? Bien, estamos bien. Felices, cada uno con lo suyo. Cuando uno se va de viaje como que nos distanciamos un poco", agregó.

“Efectivamente ha habido un distanciamiento pero eso es algo que me compete a mí y a él. Y a veces hay cosas que nos queremos guardar para nosotros. Toda relación tiene sus cosas buenas, cosas malas, a veces uno está súper bien con la pareja, a veces no. Pero no significa que no estén”.

Flavia Laos en Instagram sorprendió con su Tik tok: “Cómo le explico que lo nuestro se acabó”

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz fue evidenciada por el periodista de espectáculos Rodrigo González, quien resaltó la letra de la canción que Laos bailó en sus redes sociales.

Echa un vistazo al siguiente vídeo de Flavia Laos en Tik Tok.

A su vez, durante el programa Esto es Guerra, la chica reality Angie Arizaga generó intriga y fortaleció el rumor que Flavia y Patricio habían terminado, tras llamar a la joven como la expareja de su compañero.