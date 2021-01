Stephanie Orúe se muestra preocupada por secuelas en su pulmón tras COVID

Stephanie Orúe expresó su preocupación sobre posibles secuelas en su pulmón tras haberse contagiado de la COVID-19. Como se recuerda, la joevn contrajo el virus pero no tuvo síntomas alarmantes.

Preocupada por las secuelas, la actriz consultó a un infectólogo sobre su situación.

“Te recomendaría que te hagas un chequeo para verificar que no hay ningún daño, aunque si tu respiración pulmonar ha estado buena, dudo que hayan secuelas”, señaló el profesional en el programa Mujeres al mando.

“Ay, doctor, que le escuche el universo, estaré atenta a eso; lo más difícil es sostener la enfermedad. De hecho que algún momento nos podemos sentir frustrados”, indicó Stephanie Orúe bastante preocupada.

Stephanie Orúe en Instagram emocionada confesó cómo batalló contra el COVID-19

La actriz decidió compartir con sus seguidores la buena noticia de haber vencido al virus: "Porque lo bueno se comparte. Quiero contarles que superé al Covid. Así es. En medio de tantos testimonios duros y tristes que nos sensibilizan y tocan muy hondo, quiero contarles mi testimonio de vida".

"Aproveché todo lo que pude a este virus, me comí todos sus anticuerpos y me los he quedado. Se fue no como vino, el covid se fue debilitado y yo me hice más fuerte gracias a él. ¡AL COVID CON RESPETO Y SIN TEMOR!", acotó la conductora de TV.

"Agradezco que el ser deportista, positiva y llevar una vida sana hizo que mi terreno esté fortalecido y cuando el Covid llegó no pudo hacer nada. Sabía que estaba en mí pero nada más eso...estuvo", añadió.