Magaly Medina y su irónico comentario tras el ingreso de Jorge Benavides a ATV

Magaly Medina se refirió al ingreso de Jorge Benavides a ATV. La animadora le dio la bienvenida al actor cómico, sin embargo, no evitó hacer un irónico comentario. Como se recuerda, el comediante decidió no renovar su contrato con Latina.

"Ya se la di personalmente (la bienvenida) cuando hablé con él... seguimos desmantelando a Latina", indicó entre risas al diario Trome.

Como se sabe, la animadora reapareció este lunes con su programa. Es por ello que también se pronunció sobre la comptencia, entre ellos Rodrígo González, con quien lucha por las primicias.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la competencia con Rodrígo González?

"Nosotros siempre le hemos ganado a todo el mundo con las primicias, así que por ese lado no me preocupa. Creo que en estas dos temporadas en ATV hemos demostrado por qué somos ‘la firme’ y los líderes de los programas de espectáculos", señaló la periodista, quien aclaró que compite hasta "con su sombra".

"Yo compito hasta con mi sombra, no me gusta que nadie me gane, entonces la competencia es hacia afuera, pero también adentro, para qué negarlo, soy honesta", acotó Medina.

Finalmente se refirió a sus vacaciones supendidas. La animadora tuvo que suspender su viaje a Miami y regresar de México a Perú tras las normas impuestas por el Gobierno.

"La cuarentena era para quienes volvían el 4 de enero, Mi esposo y yo suspendimos nuestras vacaciones, compramos un pasaje que nos costó el ‘alma’ para volver de México y no hice cuarentena porque en todas mis pruebas salí negativa. Ahora estoy en Máncora con toda mi familia", concluyó.