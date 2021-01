Jesús Neyra paga su deuda a usuaria tras presión de las redes sociales

El actor peruano Jesús Neyra fue blanco de críticas tras ser denunciado por una usuaria, quién exigía que le pague el dinero que debía desde inicio del año pasado.

¿Qué pasó con Jesús Neyra?

La joven Pierina Davelouis dio a conocer a través de las redes sociales, que el intérprete tenía una deuda pendiente de 664 dólares desde febrero del 2020.

La cibernauta al revelar su indignación en el grupo 'La Rica Queja', confesó que el hermano de Gianella Neyra la bloqueó de las plataformas digitales debido a su insistencia por el cobro de su dinero.

"En febrero del año pasado le compré un pasaje a Colombia a Jesus Neyra porque nos íbamos a ir de viaje con un grupo de amigos, pasaje que pague con mi tarjeta de crédito, pasaje que el se comprometió a pagarme al día siguiente de realizada la compra.... pasaron los días y Jesús no me pagaba”, confesó.

“Desde el año pasado Jesús solo me ha estado paseando y muchas veces dejándome en visto. Hace dos días lo llame para pedirme que me pague y esta persona decidió eliminarme y bloquearme de sus redes sociales. Hasta el momento no se hace responsable de la deuda de $664. Pero lo más triste es saber que le ha dicho a un amigo en común: “vamos a ver a quien le creen”, agregó.

Después de difundirse lo ocurrido, el actor al parecer sintió la presión de las redes y pagó su deuda. Por su parte, Pierina agradeció el apoyo de todas las personas que compartieron la denuncia.

Jesús Neyra revela cuál es la relación que mantiene con Jazmín Pinedo

El intérprete aunque siempre ha preferido estar alejado de los escándalos, volvió a estar en las luces de las cámaras cuando la modelo fue captada saliendo del edificio donde vive él.

Después de varios meses, el actor al conceder una entrevista a un medio local, fue consultado por la presentadora, el cuál, respondió que solo mantenían una linda amistad tras considerarla su "pataza".

“Somos patas, lo que pasa es que tenemos el mismo grupo de amigos y por eso nos llevamos muy bien”, sostuvo el bailarín.