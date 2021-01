Tula Rodríguez y su reacción cuando le preguntaron si volvería enamorarse

Tula Rodríguez sufrió un duro golpe este 2020, la muerte de su esposo Javier Carmona. Desde aquel momento, no deja de interactuar con sus seguidores, contando cómo asume esta nueva etapa de su vida, junto a su hija.

La conductora de TV respondió la pregunta de sus seguidores, e indicó que no es la primera vez que le consultan si volvería a casarse.

“Me han preguntado mucho si me vuelvo a enamorar. La verdad, mi respuesta inmediatamente es no, es que ni siquiera ahora me imagino con otra persona", indicó la también actriz.

Sin embargo, también respondió que no sabe qué pasará más adelante con su vida. "El tiempo lo dirá, algún día, quién sabe...”, aclaró.

El esposo de Tula Rodríguez murió el 30 de diciembre del 2020, tras estar dos años en estado vegetal.

Al incio del año, la conductora de TV señaló que este año significaría un nuevo comienzo para su hija y para ella.

Tula Rodríguez a Javier Carmona por Año Nuevo: “Hoy te dejo ir”

Tula Rodríguez recibió el Año Nuevo con un emotivo mensaje para Javier Carmona, quien falleció este 2020. La conductora de TV pasó esta fecha especial junto a su familia y unos amigos.

Además, recordó a su esposo con una tierna foto, donde se le ve junto a Javier Carmona y su hija recibiendo el 2018.

“Gracias por estos 13 años juntos. Este 2020 Dios te llevó a su lado. Hoy te dejo ir, pero siempre te llevaré en mi corazón”, indicó Tula Rodríguez en su red social.

Luego subió otra foto en su historia de Instagram donde se le ve con su pequeña, con decoraciones para recibir el 2021.

“Empezamos una nueva historia juntas”, se puede leer.