Tula Rodríguez confesó que no pasará Navidad junto a su papá

La presentadora de televisión Tula Rodríguez contó que pasará una Navidad distinta tras el fallecimiento de su esposo, Javier Carmona. Pero también reveló que otro hombre de su vida no estará para las fiestas, su papá ‘Don Tulo’ viajará a Iquitos por un mes junto a su otra hija.

La también actriz contó a través de su cuenta de Instagram confesó que este año su papá pasará los feriados al lado de su hermana Verónica.

"Les cuento que mi papá se va a Iquitos. Mi hermana Verónica se lo roba... Mi Don Tulo se va un mes", señaló Tula Rodríguez en un video donde se muestra amorosa con su papá.

Si bien muestra melancolía en sus palabras por el año que ha tenido que pasar, además de asumir la crisis sanitaria que ha golpeado al mundo, la conductora de En boca de todas está emocionada de tener a su madre nuevamente a su lado, quien ha estado en Perú desde hace meses e imposibilitada de viajar por el coronavirus.

Por ello, Tula Rodríguez está muy feliz de saber que tras muchos años en Japón, su mamá estará junto a ella para las fechas especiales.

"Soy muy afortunada de tenerla conmigo y hoy solo quiero que toda mi familia esté sana y con fuerza para trabajar ese es mi deseo para esta Navidad", señaló.

Tula Rodríguez hace reflexión sobre ser padre

La artista usó su Instagram para comentar sobre el crecimiento de su hija y lo feliz que es por verla una adolescente responsable e independiente con sus actividades.

"Estoy orgullosa. Yo no soy psicóloga, ni soy dueña de la verdad, ni soy quién para decir cómo hay que formar a tus hijos. Solamente una humilde recomendación", sostuvo la actriz.

"Muchas veces los invalidamos (hijos) cuando les decimos, si no estoy yo, tú no puedes. Como lo hagan siempre estará bien y poco a poco irán mejorando. No es fácil ser papás. Dejemos que nuestros hijos se equivoquen en todo, es parte del aprendizaje".