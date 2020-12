Tula sobre última noche de Javier Carmona: “dormimos juntos los tres”

La presentadora de televisión Tula Rodríguez tuvo una entrevista exclusiva con ‘La Banda del Chino’ y aquí narró algunos momentos especiales que vivió con su esposo, junto a su niña Valentina.

Rodríguez confirmó que la última noche que quería estar junto al empresario, su hija Valentina los acompañó.

“Yo quería estar a solas con mi esposo. Ella llegó al cuarto y dijo ‘papito precioso, yo quiero dormir contigo’. Obviamente ella logró el objetivo”, confirmó.

“Ella estaba feliz. Yo le agradezco que logramos dormir la última noche juntos los tres”, mencionó emocionada y aferrándose a su hijita. Pero a los segundos llegó el penoso momento del fallecimiento de Javier Carmona.

“Yo me paro como un resorte y vi a Javier mal. Hubo un momento que mi marido ya no me reconocía, pero cómo es Dios de bueno que le da unos segundos para que él nos diga que todo va a estar bien sin importar lo que pasara”, dijo la presentadora de televisión.

“Me pongo mal, y ella (su hija Valentina) me dice ‘ya mamá, tranquila, llora’. Yo no sabía qué hacer. Valentina vuelve a decirme: ‘Ya no más, no insistas, ya deja a mi papá, que pase lo que tenga que pasar’”, habló sobre los duros momentos en donde la niña le dio fuerzas para seguir en ese momento tan difícil.

Javier Carmona falleció el pasado 30 de septiembre del 2020 a los 56 años, después de dos años de estar en estado vegetativo.