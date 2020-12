Tula Rodríguez: Hija habla por primera vez de su padre Javier Carmona

Con el permiso de su mamá Tula Rodríguez, Valentina se permitió hablar de su padre ante cámaras. La pequeña recordó a Javier Carmona con mucho cariño y recordó lo último que le dijo en vida.

La pequeña Valentina contó que pasó antes de que su papá entrara al coma. “Estamos jugando y estábamos esperando que él venga y él decía que se sentía mal”, reveló con una dulce voz, mientras es abrazada por la su madre.

Por su parte, Tula Rodríguez agardeció a Dios por haberle dado la oportunidad a su esposo de poder darles fuerzas en los duros momentos que venían. ¿Qué nos dijo Valentina?, le pregunto a su hija. "Que todo va estar bien", respondió la niña.

“Me pongo mal porque tengo mis momentos y ella me dice: tranquila mamá, llora”, acotó Tula Rodríguez, quien confesó que en los dos últimos años Valentina no quería saber nada de la Navidad, pues era Javier Carmona el encargado de corta el pavo y dar inicio a la tradición.

Sin embargo, por consejo de la psicóloga, la conductora seguía con la celebración de las Navidades. "Pero este año ahora soy yo y ella me dice que todo va estar bien”, confesó.

Finalmente señaló que fue su hija quien le pidió no insistir más con la salud de su padre. “Por favor mamá no más, ya deja a mi papá, que pase lo que tenga que pasar y bueno se fue apagando y es de película. Hasta que no lo vives, no lo entiendes”, relató.