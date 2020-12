Tula Rodríguez feliz por llegar al millón de seguidores

La conductora de televisión Tula Rodríguez se encuentra muy contenta, después de llegar al millón de seguidoras y seguidores en su cuenta oficial de Instagram. En una publicación, la exbarilarina expresó su agradecimiento.

La presentadora de televisión estuvo pasando un momento bastante complicado, al revelar que tendrá que alejarse de su hermana, quien pasó unos días en su casa al acercarse las fiestas de fin de año.

Pero la presentadora de ‘En Boca de Todos’ se alegró al enterarse que llegó al primer millón de seguidores en Instagram.

"¡Muchas gracias! ¡Llegamos al millón! Gracias por hacer mi día a día tan especial y divertirme con sus comentarios, acompañarme siempre o darme recomendaciones", se puede leer al comienzo de su publicación en la red social.

"Estoy muy feliz de poder llegar a tanta gente y entretenerlos también. Gracias, muchas gracias. #DiosEsBueno”, añadió la también actriz.

Tula Rodríguez muestra la hermosa decoración navideña de su casa

La presentadora de televisión Tula Rodríguez no dudó en mostrar la hermosa decoración de Navidad en su casa. La artista abrió las puertas de su domicilio para las cámaras del magazine ‘En Boca de Todos’.

“Me da roche porque lo que pasa en mi casita, este año ha sido diferente pero Valentina quería decorar. No he sacado todo al 100% pero lo importante es que el espíritu navideño no se pierda”, expresó.