Arturo Peniche asusta a fans con alarmante accidente que sufrió

El actor mexicano, Arturo Peniche, alarmó a sus seguidores al revelar a través de su cuenta de Instagram, que sufrió lamentablemente un accidente en su casa. ¿Cómo ocurrió?

¿Cómo ocurrió la accidente de Arturo Peniche?

El intérprete utilizó su red social para confesar que el incidente ocurrió saliendo de su ducha y le provocó tres fracturas.

A su vez, el protagonista de telenovelas hizo público un vídeo mostrando cómo quedó su extremidad.

"Estamos haciendo un rico picadillo para comer hoy con mi pata rota, aquí está, tres fracturas. Me resbalé saliendo de la regadera, si lo sé, soy un tonto ni hablar", comentó Peniche.

A pesar de la fuerte lesión que tiene, Arturo no deja de sonreír y destacó que ni eso le arrebatará su tranquilidad. "Los accidentes suceden, no estoy menos contento".

Arturo Peniche denuncia falta de solidaridad con su accidente

El galán de melodramas también hizo una denuncia tras acudir a una tienda por departamento, donde solicitó una silla eléctrica por su estado de salud y no recibió ayuda, solo varios obstáculos.

Arturo Peniche cuenta que se acabó su matrimonio de 38 años

El galán de melodramas, hace dos meses, dio a conocer a todos los medios que se encontraba separado de su esposa Gabriela Ortiz. El actor expresó que ambos ya no se entendían y que “cuando ya todo es molesto, es mejor decir adiós”.

Peniche dio estas declaraciones en el programa ‘En Casa de Mara’, dejando en claro que no hay vuelta atrás.

Arturo Peniche siente que estorba en su matrimonio

"Estoy fastidiado que no se me reconozca que soy un ch*ngón en todo, tomé la decisión de quitarme de ahí (en matrimonio), no la he vuelto a ver en mes y feria", dijo el actor de 58 años.

"Cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti, es porque ya estás estorbando, para el buen entendedor, pocas palabras.... ya siento que estorbo, que no funcionó como hombre, no sirvo y tengo ganas de seguir funcionando como hombre y amando como la amo, pero ya me di cuenta que le estorbo y me tengo que quitar de ahí", menciona.