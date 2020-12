Daniela Aedo asombró como conductora en la Teletón

La recordada actriz Daniela Aedo regresó a las pantallas de México y del mundo. Recordemos que la pequeña se hizo famosa por ser la estrella infantil de la telenovela Carita de Angel y Vivan los Niños.

La joven, quien ahora se dedica al canto fue conductora en la transmisión en vivo por YouTube en la Teletón de este año.

La joven asombró con su talento para la conducción y muchos se quedaron asombrados y asombradas con el carisma que sigue brillando en ella.

A pesar que existieron muchas dificultades, como retrasos para el retorno de la señal, alargar entrevistas y más, Daniela supo cómo afrontar toda situación.

La joven no estuvo sola, compartió la conducción junto a Lalo Palacios.

Daniela Aedo: "Me gustaría conocer Perú y hacer un dúo con Susana Baca"

En una entrevista exclusiva con Wapa.pe, la actriz Daniela Aedo resaltó que le gustaría hacer un dúo con la ganadora del Grammy de este año, Susana Baca.

"Susana Baca me gusta mucho, es muy poderosa. La conocí tocando en vivo en Berklee (Universidad donde estudió) y me quedé impresionada", mencionó con admiración, al recordar el instante que Susan Baca recibió un premio en Berklee College of Music.

Recordemos que después de realizar diferentes novelas cuando era una pequeña niña, Daniela Aedo ahora se dedica al 100% al canto. Además, tiene un canal de YouTube, en donde narra algunas experiencias de su vida de ahora y su trabajo en novelas infantiles.