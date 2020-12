Samahara Lobatón respondió dudas a seguidores sobre relación con Youna

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, quiso tener un acercamiento con sus seguidores de Instagram, así que respondió algunas dudas relacionadas con su nuevo rol como madre y la convivencia con Youna.

Entre las preguntas que le hicieron a la joven madre estuvo si ambos padres están involucrados en la crianza de la pequeña Xianna: “¿Youna te ayuda en hacer las cosas?”.

Ante esta pregunta, Samahara respondió que “Sí, (Youna) es un súper papá, no me puedo quejar”, escribió Lobatón.

En otro momento, fue un seguidor sugirió que Youna regresó con ella por el embarazo. “Se dijo que regresaron porque estabas embarazada?”, le preguntaron.

La joven madre respondió con un contundente: “¿Y cuándo terminamos? Jajaja”

No obstante, si refrescamos la memoria, a inicios del año fue el mismo Youna quien confesó la separación con Samahara Lobatón: “Si me preguntan por qué borro las fotos con Samahara es porque ella y yo no estamos”. Pasadas unas semanas retomaron la relación en mayo justo cuando confirmaron la gestación de la hija de Melissa Klug.

Sahamara Lobatón reveló que Yahaira no quiso mudarse con Farfán

La hija de Melissa Klug dejó a más de uno con la boca abierta al contar en un programa de espectáculos algo inédito de la relación de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia.

“No creo que ellos se hayan separado allá en Rusia, yo creo que ellos llegaron acá, y acá se han separado. Pero ella siempre ha sido la que no ha querido vivir con él, siempre ha sido ella, que yo sepa”, declaró Samahara Lobatón a un medio local.