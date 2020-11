Fonseca realizará concierto gratuito “Juntos Contra el Cáncer” para el Perú

Fonseca, reciente ganador del Premio Latin Grammy a “Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional”, realizará un concierto especial para los peruanos junto a la marca Oncosalud, como iniciativa de concientización de la Campaña El Cáncer Desapareció.

El concierto online será 100% gratuito y se realizará el sábado 28 de noviembre a las 9 p. m. desde el helipuerto de la Clínica Delgado Auna, donde el cantante y su agrupación aparecerán en pantallas LED y será transmitido en vivo por la cuenta de Facebook de Oncosalud.

“Tengo unas ganas enormes de reencontrarme con un pueblo hermano como es el Perú, donde siempre me han brindado cariño y mucho respeto a mi música y trayectoria. Quiero dedicarles este concierto como parte de la lucha que Oncosalud, miles de personas y yo hacemos contra una enfermedad como el cáncer que no va a esperar a que la pandemia por COVID-19 termine”, señaló Fonseca.

El cantante colombiano, que no es ajeno a este tipo de iniciativas, pues en su país ha realizado conciertos benéficos por causas similares, señala que la pandemia ha hecho olvidar a la sociedad que hay enfermedades que no se detienen, y que no realizarse chequeos a tiempo puede ser devastador.

Artistas nacionales también se sumarán

Además, el espectáculo contará con la interpretación de la canción “Aquí Estás” compuesta por Julie Freundt, junto a reconocidos artistas como Brenda Carvalho, Anahi de Cardenas, Denisse Dibós, Cecilia Tait, Julinho, Bartola, Marco Zunino, Rossana Fernández-Maldonado, Almendra Gomelsky, Miguel Alvarez, Gachi Rivero, Gaona, Erika Villalobos, Shantall, Betina Onetto, Jean Paul Strauss, Damaris, Pepe Alva, Nicole Pillman, Diego Dibós, Marco Romero, Denise Fajardo, Rosa "China" García, Carlos Iglesias, Ebelin Ortiz entre otros, en lo que promete ser una noche inolvidable y que llene de ilusión los hogares peruanos.

En el Perú el cáncer es la enfermedad por la que más personas fallecen, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se esperan más de 70 000 nuevos casos para este 2020 y se prevé duplicar dicha cifra para el 2040, lo cual genera bastante preocupación.

Fonseca invita a los peruanos a sumarse desde sus hogares con el hashtag #JuntosContraElCáncer, dejando mensajes de aliento y prevención para que más personas se cuiden y hagan de la prevención parte de su estilo de vida, así como sus buenos deseos a quienes actualmente tienen dicha enfermedad.