Susana Baca dedica Latin Grammy a "los jóvenes y a la clase trabajadora"

Susana Baca ganó este 19 de noviembre el premio Mejor Álbum Folclórico de los Latin Grammy. Ante ello, la cantante peruana no dudo en dedicar el triunfo a "todos los jóvenes y a toda la clase trabajadora".

A través de su cuenta de Facebook, la artista dedicó un post donde expresa lo feliz que se siente de que su trabajo haya sido reconocido.

"Dedico este #LatinGrammy2020 a todos los jóvenes y a toda la clase trabajadora que construye día a día este hermoso país. ¡Siempre contigo #Perú!", escribió Susana Baca, con los hashtag #LatinGRAMMY #GRAMMYLatino.

Como se sabe, Susana Baca se llevó este 19 de noviembre el premio Mejor Álbum Folclórico de los Grammy Latino 2020 por su disco "A capella", el cual fue grabado en plena pandemia del nuevo coronavirus, y que está compuesto por 17 temas, entre canciones y poemas.

Cabe recordar, que la intérprete durante la difícil crisis que se vivió en el país, decidió demostrar su amor por Perú y renunció apenada a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura tras no apoyar el golpe de Estado de Manuel Merino.

Susana Baca y su renuncia a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura

“Tengo el sentimiento encontrado de tener que renunciar a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura porque los ejes motivacionales de mi presencia eran que podíamos sentirnos todos parte de un gobierno democrático, que desde una democracia que miraba en sus venideros 200 años, la construcción de una identidad fuerte, con valores que irían en crecimiento con la medida que avancemos como un país de todos”, inició en su comunicado.

Además, agregó: “Lastimosamente por los hechos de las últimas horas que todos conocemos, me llevan a renunciar a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura en la parte formal, pero no de los postulados ni la emoción que involucra pensar en mi país que construye su Bicentenario. No quiero ser parte de este atropello a la fe y confianza pública de nuestra democracia y menos de las tropelías del actual atutonombrado presidente y menos a quienes lo acompañan”.