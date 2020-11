Susana Baca gana el Latin Grammy a Mejor Álbum Folclórico

¡Orgullo peruano! Susana Baca se convirtió en la mejor exponente de su categoría en los Latin Grammy 2020. La peruana se llevó el galardón a Mejor Álbum Folclórico con su disco "A Capella", grabado durante la cuarentena en su casa de Santa Bárbara, en Cañete.

Cabe recordar, que la intérprete durante la difícil crisis que se vivió en el país, decidió demostrar su amor por Perú y renunció apenada a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura tras no apoyar el golpe de Estado de Manuel Merino.

La artista competía contra las agrupaciones Gaiteros de Pueblo Santo, Los Gaiteros de San Jacinto, el Quinteto Leopoldo Federico y Tierra Adentro.

"Empecé a abrir mi baúl de canciones. No puede faltar cantar a Vallejo, el poeta García Lorca, me acordé de los poetas populares que hay en el norte del Perú, me acordé de un señor que nos enseñó unas coplas cantadas. Fue así, elegir y claro, por supuesto que tenía que estar ‘Yo vengo frente a mi corazón’, porque todos los días de la pandemia, como un rezo, decía ‘¿quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón’”, indicó a RPP.

Susana Baca y su renuncia a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura

“Tengo el sentimiento encontrado de tener que renunciar a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura porque los ejes motivacionales de mi presencia eran que podíamos sentirnos todos parte de un gobierno democrático, que desde una democracia que miraba en sus venideros 200 años, la construcción de una identidad fuerte, con valores que irían en crecimiento con la medida que avancemos como un país de todos”, inició en su comunicado.

Además, agregó: “Lastimosamente por los hechos de las últimas horas que todos conocemos, me llevan a renunciar a la Comisión Consultiva Nacional de Cultura en la parte formal, pero no de los postulados ni la emoción que involucra pensar en mi país que construye su Bicentenario. No quiero ser parte de este atropello a la fe y confianza pública de nuestra democracia y menos de las tropelías del actual atutonombrado presidente y menos a quienes lo acompañan”.