Melissa Klug confirmaría su relación tras romántico detalle que le dio Jesús Barco

Melissa Klug más feliz que nunca por la linda etapa que está viviendo tras la llegada de su nieta y la nueva oportunidad que estaría dándose en el amor con Jesús Barco, sorprendió a sus seguidores al etiquetarlo y compartir el romántico detalle que tuvo con ella.

Jesús Barco sorprendió con romántico detalle a Melissa Klug

La empresaria expuso en su cuenta de Instagram una historia donde estaría oficializando su romance con el futbolista de Universitario de Deportes, al acompañar la sorpresa que recibió por él con una tierna canción de fondo.

En la imagen se podía apreciar unos hermosos tulipanes dentro de un recipiente y de fondo la canción “La Buena” de Nacho.

Por su parte, el conductor Rodrigo González también se pronunció sobre este hecho y aseguró que con esta publicación, Melissa confirmaría su relación con el jugador.

Foto: Historia Instagram Melissa Klug

Jesús Barco y el tierno mensaje que le dejó a Melissa Klug en Instagram

Cabe recordar, hace unas semanas Klug impactó en redes al reaparecer disfrazada de policía en Halloween y el deportista no dudó en dejarle un tierno mensaje en público.

Barco manifestó sus sentimientos hacia la mamá de Samahara Lobatón con un corazón, una carita de enamorado y mandándole un beso, a través de emoticones.

¿Qué ha dicho Melissa Klug sobre su posible relación con Jesús Barco?

A pesar que ni Melissa ni Jesús han confirmado nada, la empresaria expresó en una ocasión que no tendría nada de malo y que lo conoce hace años.

“Lo conozco de hace años, es evidente que hay una confianza entre nosotros y no tendría nada de malo porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie ni le hago daño a nadie”, reveló hace algunas semanas a Trome.