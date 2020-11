Xoana González se sacó en una romántica boda con Javier González

Xoana González contenta compartió su felicidad a través de su cuenta de Instagram, con un romántico vídeo donde se pudo observar el momento que contrajo matrimonio con Javier González.

Xoana González en Instagram mostró detalles de su boda

La modelo contenta reveló por medio de su red social, su boda por civil que se dio en a Casa de la Juventud prolongada “Santa Cruz” ubicada en el distrito de Miraflores.

Antes de la 1 de la tarde, la joven emocionada dio a conocer detalles del importante momento: “Por fin acá, no esperaba más. Estoy re nerviosa, pero más que nerviosa, traspirada. No contamos con que me iba a olvidar el DNI y documentos, las perras salieron corriendo. Esto es tragicómico”.

Por su parte, el novio manifestó, “si, estoy bastante nervioso. Está hermosa, estoy feliz”.

Luego de la ceremonia, Xoana hizo público el tierno instante que unió su vida de manera formal con el empresario: "Haces de mi mundo una obra de arte. Mi Esposito".

Xoana González también reveló que se irá de luna de miel a Punta Sal, donde también realizará una boda simbólica.

¿Cómo le pidió la mano Javier González a Xoana González?

“Si Dios y la pandemia nos permite, nos casamos el 15 de noviembre, pero como cae domingo, sería lunes 16, creo. Lo importante es que me ha pedido la mano, yo me equivoqué y le di otra cosa y después me dijo que era en serio y lo obligue a que se lo diga a mi mamá a ver si era verdad y sí”, dio a conocer la argentina en su red social.