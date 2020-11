Magaly Medina: “Este país no merece desangrarse, no merece estos congresistas”

Magaly Medina inició su programa para expresar su molestia e indignación ante el golpe de Estado de Manuel Merino tras la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra.

“Hace mucho se llega al Congreso no por nuestros intereses, si no por sus poderes mezquinos. Darle tanto poder a ese Congreso ha sido un error garrafal, que estamos pagando ahora”, indicó la conductora.

“La inestabilidad ahora está en la calle. Estamos tirándonos piedras o bombas lacrimógenas, jóvenes o gente que no está de acuerdo, viviendo en una pandemia, en riesgo a contagiarnos”, sostuvo.

Además, la figura de ATV se preguntó: “¿Qué estamos haciendo? Este país no merece desangrarse, no merecen los gobernantes que tienen, este país no se merece los congresistas que tienen”.

“Prefiero hacer espectáculos porque de lo contrario, si estuviera haciendo política, hace rato estaría presa, 18 meses en prisión preventiva. Estamos abusando de nuestro Sistema de Justicia, estamos pisoteando los Derechos Humanos y nuestra Constitución del Estado", agregó.

"Muchas veces me callo muchas cosas, porque prefiero hacer divertimento y los entretengo. Pero, quién alza su voz”, finalizó la presentadora.