Galilea Montijo es aislada por sospechas de tener COVID-19

Luego que se confirmara que su compañero de conducción de 'Hoy', Lambda García, dio positivo a la COVID-19, Galilea Montijo de inmediato fue llevada a aislamiento, hasta descartar que también está contagiada.

Este lunes 2 de noviembre, una persona de la producción del programa señaló que Galilea Montijo se encuentra a la espera de sus resultados tras hacerse el test de coronavirus.

Mientras tanto se encuentra en aislamiento y cumpliendo con el protocolo. Lo mismo pasa con Lambda García, quien sí tiene COVID-19.

"Nos hicimos la prueba el viernes y resulta que somos porsitivos. Entonces, hay que mantener una actitud positiva... nos vamos a quedar aquí encerraditos, les mandamos besos y a seguir adelante", escribió la pareja del conductor de TV.

Cabe señalar que ya son varias las figuras de la televisión mexicana que han contraido coronavirus.

Galilea Montijo llora la muerte de su productora Magda Rodríguez

La conductora no pudo estar en el programa Hoy para despedir a la productora Magda Rodríguez, quien fue encontrada muerta este 1 de noviembre.

En medio de lágrimas, Galilea Montijo confesó que se durmió esperando que todo sea un sueño.

"Sigo sorprendida con la noticia, cuando desperté hoy pensé que había soñado y no tengo palabras, muchachos, les mando muchos besos, aquí estoy con ustedes", dijo la figura de Televisa, quien no podía controlar el llanto.

“Magda era sonrisa, un personajazo. Yo estaba recordando el día que la conocí. No sé en qué momento hicimos clic, ella me dijo que tenía muchas ganas de trabajar conmigo y yo me reflejaba mucho en Magda, tenía mucha compatibilidad en ella. Esas ganas de vivir, de festejar, de ser tan directa. Era tan risueña y muy franca”, acotó bastante afectada.