Galilea Montijo defiende a Irina Baeva: "Vivimos en un país machista"

Galilea Montijo se mostró molesta ante los ataques que viene recibiendo Irina Baeva tras iniciar su relación con Gabriel Soto. Como se recuerda, la pareja inició su romance en medio de una acusación de infidelidad por parte de la actriz Geraldine Bazán.

La actriz y conductora de TV señaló que estamos en una sociedad machista, donde se le juzga solo a la mujer y al hombre se le aplaude.

"Yo creo que vivimos en un país muy machista. Se le ataca a Irina. Irina se enamoró. Un hombre se divorcia después de treinta años y no dicen nada. Es una cuestión de género. ¿Por qué se le ataca a las mujeres?", preguntó Galilea Montijo.

"La mujer se enamoró, pero hay otras historias. En eso hay tres historias. Pero claro si fuera un hombre, al hombre no le dicen nada. Al contrario. Se le aplaude", señaló.

¿Qué dijo Galilea Montijo de Irina Baeva?

Asimismo, la animadora señaló que no es quien para criticar a los demás, acto que muchos hacen.

"Es tristísimo que en una cuestión de género a las mujeres nos ataquen tan feo por cualquier cosa: por lo que digas, por lo que haces, por si te separas...", señaló.

"Es horrible cómo nos atacamos de mujeres a mujeres. Y en este caso yo sí digo que Irina ella nomás se enamoró. No me estoy metiendo en la relación, de hecho no me importa, hablo de como en este país somos de verdad con el género a las mujeres muy injusto", concluyó.