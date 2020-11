Laura Bozzo estalla en llanto al hablar de la muerte de Magda Rodríguez

Laura Bozzo se mostró muy consternada al ser consultada sobre la muerte de Magda Rodríguez, productora de Guerreros 2020 y de su porgrama Laura sin Censura.

La peruana no pudo contener el llanto por tratarse no solo de su compañera de trabajo, sino también de su amiga y casi hermana.

“No puedo ni hablar, estoy en shock. Hugo (su asistente )está aquí obligándome a que tome manzanilla para calmarme. Cuando me llamaron de Televisa para darme la noticia he destrozado el cuarto de la histeria y el dolor que siento”, dijo Laura Bozzo llorando al diario Trome.

La animadora señaló que siente como si hubiera fallecido un hermano suyo. "Ella era mi ángel de la guarda, mi amiga, fue la persona que me ayudó cuando pasé por un momento de depresión", continuó llorando.

Finalmente indicó que este viernes estuvo con la productora. "No puedo creer esto. Si no hubiera sido por ella, no estaría en la televisión", dijo.

Magda Rodríguez: Televisa confirma muerte de productora de Guerreros 2020

La mujer de televisión fue encontrada muerta en su casa. Hasta el momento no sabe la razón de su deceso.

“Con profundo pesar se informa el lamentable fallecimiento de la productora Magda Rodríguez. Descanse en paz @magdaproducer”, publicó Televisa Espectáculos en su cuenta de Twitter, confirmando así la noticia propalada en redes.

¿Quién es Magda Rodríguez?

Magda Rodríguez tenía una amplia trayectoria como productora de televisión. Estaba a cargo del espacio matutino Hoy, el cual comandaba desde marzo del 2018.

Este año dirigió Guerrero 2020, logrando récords de audiencia. Además de Laura sin Censura, programa de Lara Bozzo.