Enrique Iglesias impresionado al recibir premio 'Top Artist of all time' en los Latin Billboard

Enrique Iglesias evidenció su emoción al ser nombrado como el “Top Latin Artist off all Time” en los Premios Billboard 2020 por su trayectoria de 25 años.

❤️ La adorable reacción de @enriqueiglesias por recibir el reconocimiento Billboard Top Latin Artist of All Time.



¡Felicidades! 👏🏽 pic.twitter.com/PcBMZJZkPb — Premios Billboard (@LatinBillboards) October 22, 2020

¿Qué dijo Enrique Iglesias en los Premios Billboard 2020?

Pitbull antes de entregar la premiación al intérprete de 'Bailando' le dedicó unas emotivas palabras:

“Hay muchos en la industria de la música que hacen lo propio, pero no todos pueden llegan al nivel de tener una carrera llena de éxitos, éxitos y más éxitos. Es un honor para mí presentar el Top Latin Artist of all Time, Enrique Iglesias”, indicó el cubano.

Ante ello, el artista impresionado se paró y abrazó a su compañero, dejando la mascarilla en su asiento para exponer su discurso.

"Es un premio muy especial y la verdad es que no he escrito nada. Así que cualquier cosa que digo, por favor, perdónenme si me confundo. Quiero agradecer a los premios Billboard por este premio, a mi equipo, a mi buen amigo Pitbull", comentó.

Foto: Twitter Premios Billboard

"Quiero dar la hora buena a todos los artistas que están aquí esta noche. Quiero decirle a todos mis fans que gracias por el apoyo a lo largo de mi carrera y los extraño muchísimo, espero ya pronto verlos... Que se cuiden y que la energía sea positiva”, finalizó.

Enrique Iglesias en Instagram y su reacción tras ganar al Top Latin of all Time

El español luego de su premiación, decidió expresar su emoción con una curiosa publicación en sus redes sociales, donde recibió cientos de comentarios felicitándolo por su carrera.

¿En dónde se celebrarán los Latin Billboard 2020?

El escenario del BB&T Center en Sunrise, Florida es el lugar del escenario que recibirá a la premiación. La presentadora de esta edición será la actriz venezolana Gaby Espino. También estarán otras artistas como Natalia Jiménez, Jacqueline Bracamontes, Silvia Navarro, entre otros.

¿Quiénes se presentarán en los Latin Billboard 2020?

Artistas como Jennifer López, Ozuna, Maluma, Paulina Rubio, Pitbull, Jesse y Joy, Pablo Alborán, Luis Fonsi, Wisin y Yandel y más ya se están preparando con los ensayos de las presentaciones en vivo que realizarán.

“Regresar es súper necesario y me siento muy agradecido de estar aquí. De verdad se agradece mucho a esta producción maravillosa que haya organizado esto, pues es la única manera que tiene la gente de entretenerse y nosotros de enseñar nuestro trabajo”, indicó Pablo Alborán.