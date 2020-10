Daniela y Carlos Barraza incursionan en la cumbia junto a Maricarmen Marín

Daniela Darcourt no deja de sorprender a sus seguidores. Esta vez, la salsera incursionó en la cumbia de la mano de Maricarmen Marín y Carlos 'Tomate' Barraza. Los tres lanzaron el tema "Mis sentimientos".

El cantante de salsa fue quien tuvo la iniciativa de hacer esta fusión con las reconocidas artistas, quienes son grandes amigas suyas.

Según cuenta el animador, la falta de trabajo debido a la pandemia de coronavirus ha meyado en su economía, sin embargo, ha decidido invertir para entregar un buen producto a sus fans.

"Estamos tocando nuestros ahorros y solventamos nuestras cosas porque amamos la música. La verdad que en toda la pandemia no me había atrevido a realizar nada hasta no tener algo fuerte, pero tenemos que continuar, así que esta grabación lo hice con un recurso propio. Nosotros estamos perdiendo una gran cantidad de dinero porque ya no hacemos 18 shows a la semana. Gracias a Dios también tengo trabajo en la radio", mencionó.

En este sentido, espera que su nuevo single en versión cumbia grabado con voz de las dos cantantes sea un éxito y puedan seguir con algunos conciertos virtuales con su orquesta.

Adicionalmente, contó que grabó el mismo tema en versión salsa, pero solo con Daniela Darcourt.

"Con Maricarmen y Daniela tenemos una amistad bastante fuerte y cuando les propuse el tema les gustó y ha quedado muy bien el producto", indicó.

Daniela Darcourt muestra su enojo al ser consultada por Yahaira Plasencia

La salsera Daniela Darcourt se mostró bastante incómoda tras ser consultada por Yahaira Plasencia. La cantante no toleró más y lanzó una lisura ante las cámaras.

La cantante le deseó que le vaya bien y pidió que ya no le pregunten más por terceros.

“Con todas sus letras, que le vaya de la p..., que Dios le bendiga. Yo sé que le está costando mucho esfuerzo como a mí en alguna oportunidad me costó. Y a la gente, lo único que le digo es que yo ya (estoy cansada)”, indicó la salsera al programa ‘Modo espectáculos’, dejando en claro su enojo.