Ethel Pozo y su emotivo mensaje: "Aprendí lo que valía y lo que merezco"

Ethel Pozo decidió compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, revelando los cambios ha experimentado tras valorarse más como mujer y dejar los miedos atrás tras reconectarse durante sus vacaciones junto a su familia en Máncora.

“Es increíble como he venido tantas veces aquí y solo ahora puedo disfrutarlo con la paz y el amor que se necesita. Muchas veces vine a Máncora, las dos últimas incluso me dejaron la sensación de que quizás no volvería, que me sería difícil volver”, comenzó escribiendo.

Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel rescata este viaje ya que lo ha hecho con toda su familia, y que eso la he llenado de mucha energía.

“El lugar no cambió, sigue igual de bello, la que cambió fui yo. En este viaje vine con mi familia, a los que amo con toda el alma, mis hijas que lo son toda para mi, pero sobre todo vine conmigo misma”, expresó.

"Porqué regresé siendo la mujer libre que siempre quiero ser, pero también regresó mi niña feliz, que me hace sonreír todos los días y que mágicamente transmite esa alegraría a una foto", agregó.

"Mancorita bella, ahora veo tu mar mucho más azul turquesa, ahora lo siento tibio y aprecio el sol con el que me levantas todos los días. Tú no cambiaste, yo lo hice, para bien, para poder admirarte como siempre fuiste", finalizó.