Karen Schwarz a sus seguidores: “Ámate tal cual, con tus errores y virtudes”

La conductora de televisión Karen Schwarz usó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje de reflexión sobre la autoaceptación y aconsejó a sus fans amarse con defectos y virtudes.

La exreina de belleza y conductora de Modo Espectáculos se mostró muy feliz con su físico, no obstante, reveló que pasó mucho tiempo para sentirse bien consigo misma y que su autoestima se vio afectada.

Siempre escuchamos lo valioso que somos, leemos frases que ayudan a despertar el amor que nos debemos transmitir a nosotros mismos, pero que bonito es cuando realmente también te lo repites todos los días mirándote al espejo. ¡Me amo tal y como soy!", se lee al inicio de su post.

"Debo reconocer que yo no lo hacía, no me tomaba ese tiempo para mirarme por dentro y ver lo importante que era. Si la vida o la sociedad todo lo relacionada a una competencia y solo salimos a competir con otra persona, que pérdida de tiempo", agregó.

Además, aconsejó a sus seguidores a abrazar sus imperfecciones. "Dedica ese tiempo a abrazarte y decirte que tienes el privilegio de despertar todos los días y amarte así tal cual, con tus errores y tus virtudes", manifestó.

Asimismo, la figura de Latina dijo sentirse tranquila al salir negativo en su prueba molecular del coronavirus.

Karen Schwarz responde los comentarios negativos tras raparle la cabeza a su bebé

Schwarz respondió contundentemente a un usuario que la criticó por haber rapado a su bebé. Sin embargo, la presentadora de televisión le expresó que no desea ser un ejemplo para nadie.

“Gracias por tu comentario, pero no busco ser ejemplo de nadie ni de mis hijas, yo les contaré mis experiencias a mis dos gorditas y ella elegirán si quieren tomar mi vida como ejemplo positivo o para no repetirlo. Cada ser humano es único por ende cada quien vive su propia experiencia”, afirmó.