Daniela Darcourt y el comentario sobre la carrera de Yahaira Plasencia

Daniela Darcourt se cansó que la gente diga que existen dos bandos, o sea uno de ella y otro de Yahaira Plasencia. Por ello, la primera salió al frente tras muchas indirectas y le deseo lo mejor del mundo a la “La Patrona”.

La salsera declaró para “Modo Espectáculos”, que espera que su colega le vaya muy bien en su carrera.

“Con todas y sus letras, que le vaya de la p***, que Dios le bendiga. Yo sé que le está costando mucho esfuerzo como a mí en alguna oportunidad me costó y a la gente lo único que le digo es que yo ya (estoy cansada)”.

Daniela cansada de los enfrentamientos

En otro momento de la entrevista, Daniela Darcourt rechazó la existencia de discrepancias, pero reconoció que no puede controlar a los fanáticos.

“No hay bandos que existan y lo que quiero dejar claro a la gente es que uno no controla a sus fanáticos. Yo te soy honesta, yo elimino comentarios negativos para la otra persona y para mí”.

Además, la cantante habló sobre Kate Candela, quien opinó que ella siempre menciona a Plasencia, ante eso evitó opinar y solo dijo: “Yo nunca me he metido con alguien, no pienso meterme con nadie. A ella le deseo lo mejor. Ella fue mi compañera de trabajo y cada quien tiene sus círculos de trabajo, se hacen más grandes o pequeños y en mi caso se hizo pequeño y estoy tranquila con ese pequeño grupo”.