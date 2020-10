Tras dos años, Vanessa Terkes regresa a Twitter

La actriz peruana Vanessa Terkes celebró su regresó a Twitter, pues había perdido su cuenta oficial y tras dos años de estar alejada del mundo ‘tuitero’ lo reveló con el siguiente mensaje:

“Buenas. Después de dos años pude recuperar mi cuenta. Otra vez nos veremos por acá”, escribió la artista, que cuenta con más de 564 mil seguidores en la red social.

La pequeña publicación de Vanessa Terks obtuvo muy buenos comentarios de parte de sus seguidores, quienes la recibieron con mucha alegría. Cabe mencionar que Vanessa usa mucho las redes sociales, en Instagram cuenta con más de 763 mil seguidores.

Vanessa Terkes dejó el pasado atrás

Hace solo algunas semanas, Vanessa Terkes habló de su expareja George Forsyth, después de las declaraciones que dio el alcalde de La Victoria en el programa de Magaly Medina

“Prefiero que las cosas que están en el pasado se queden en el pasado y vivir hacia el futuro”, mencionó la artista sobre su matrimonio. También detalló que está buscando al hombre ideal, pero que sea “sincero, bueno y cariñoso”.

George Forsyth, por su parte, mencionó que el distanciamiento con Vanessa les ha servido como ‘aprendizaje’.

“No tengo ningún rencor. Son cosas que en su momento pasaron, pero es parte de la vida... El aprendizaje es de cada uno”, afirmó el exfutbolista en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Vanessa Terkes: “Aprendí la lección, con peloteros nunca más”

La actriz peruana, Vanessa Terkes reveló en una entrevista que no le cierra las puertas al amor, pero no pierde la esperanza de encontrar ‘un amor bonito y correspondido’. Sin embargo, quiso resaltar que ya tiene la lección aprendida y que no estará más con futbolistas: “Con los peloteros no vuelvo a jugar fútbol”, escribió en sus redes sociales.

Vanessa Terkes ha superado el mal momento que vivió el año pasado, tras su separación y le da una sonrisa a la vida y a la oportunidad de encontrar un nuevo amor.