George Forsyth aclara que nunca hubo "historia de amor" con Baigorria

George Forsyth usó las cámaras de Magaly Medina para aclarar que no tuvo ningún acercamiento con Alejandra Baigorria tal como se especuló. El alcalde de La Victoria señaló que hoy en día se encuentra bastante afectado tras su divorcio con Vanessa Terkes.

Como se recuerda, su matrimonio con la actriz duró 8 meses. La relación terminó luego que Vanessa Terkes lo acusara de maltrato piscológico.

“Han creado un romance durante la pandemia. Nosotros trabajamos un tema de mascarillas porque ella tiene un taller de confección (en Gamarra) y logramos confeccionar más de 100 mil mascarillas. Allí aprovecharon para crearnos una historia de amor”, aclaró George Forsyth en el programa de Magaly Medina.

Magaly Medina indció que era extraño que Alejandra Baigorria y él siempre coincidieran en La Victoria, a lo que él señaló: "Nosotros montamos un taller en La Victoria (...) Es una gran persona al hacer esto".

"Le deseamos todo lo mejor. Es una gran persona y estoy seguro que le va ir muy bien", acotó el exfutbolista sobre la rubia.

George Forsyth habla de su matrimonio con Vanessa Terkes

El alcalde de La Victoria también se refirió sobre su matrimonio con Vanessa Terkes, donde aseguró que él se casó muy enamorado. Al igual que ella de él.

“Que quede claro que nos casamos muy enamorados, yo no me casé con bienes separados, yo me casé en la Iglesia”, señaló.

Después de dos años del matrimonio civil, George Forsyth indicó que ya se puede divorciar.