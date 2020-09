Grasse Becerra estalla contra haters por comentarios hacia su hija

Grasse Becerra salió al frente para defender a su hija de malos comentarios de parte de algunos usuarios. Esto después que la rubia publicara un video de ella bailando junto a su hija un tema de La Rosalía.

Aunque publicó un video que gustó a muchos, por tratarse de un momento entre madre e hija, los haters no se hicieron esperar y publicaron desatinados comentarios que enfadaron a Grasse Becerra.

Muy fastidiada, la exbailarina se pronunció a través de su cuenta de TikTok y pidió mesura en los comentarios que hagan en sus redes sociales.

"Estoy grabando en la calle porque no quiero que mi hija escuche, ya que es adolescente y es una etapa difícil. Lo que me sorprende es que no solo es la Generación Z la que comenta estupideces, sino también los milenials y hasta los adultos los que comentan cada tontería", indicó.

"Yo lamento la carencia, la ira que tengan en sus hogares, la falta de amor, de paz, de sabiduria espiritual. A mi no me afecta, pero tuve que desactivar los comentarios porque a mi hija sí le pueden afectar y no se lo merece. Y sobre todo la cuido un montón, a mi años luz para hacerme daño, yo me baño en aceite, pero les pido por favor que tengan algo de mesura para comentar", concluyó.