Magaly Medina cuenta que podría tener un hijo con su esposo Alfredo Zambrano | VIDEO

Magaly Medina sorprendió a su público al confesar en su programa el deseo que nació de tener un hijo junto a su esposo, Alfredo Zambrado, luego de haber contraído el coronavirus.

¿Magaly Medina tendrá un hijo?

La presentadora en una entrevista en vivo reveló que después de vencer la COVID-19, llevó a evaluar junto a su pareja la posibilidad de convertirse en padres.

“A nuestra edad es ponernos a pensar en que vamos a ser papás viejos, que vamos a llevar a hijos al nido, que vamos a tener que volver a hacer todo lo que no hemos querido hacer durante muchos años”, confesó la figura de ATV durante una conversación con Beto Ortiz.

Magaly Medina, de acuerdo a la información que brindó, podría hacer realidad sus planes pese a no haber congelado sus óvulos, ya que buscaría otro método.

“Esta pandemia me ha hecho pensar a mí sobre lo mismo (tener un hijo) pese a que no tengo óvulos, me ha hecho pensar en comprar óvulos. Con mi marido estamos en eso de ‘pero vamos a volver a ir y vamos a ser papás viejos de una criatura’", sostuvo la periodista.

Magaly Medina habló fuerte sobre la filtración de audios del caso 'Richard Swing'

La comunicadora luego de emitir su mensaje de la Nación el presidente Martín Vizcarra sobre la filtración de unos audios que lo vinculan en el caso 'Richard Swing', comentó en su programa:

"El país está samaqueado, todos estamos locos, qué nos está pasando. Una denuncia que se hizo en este programa. Quién no se dio cuenta de Richard Swing era un payaso al servicio del Gobierno. Lo denunció nosotros, en este programa se puso en jaque al Estado por esa contratación vergonzosa del Ministerio de Cultura", agregó.

"Hoy en el Congreso, hemos escuchado a una Comisión de Fiscalización poner unos audios que nos han hecho recordar la peor época de los Vladivideos. Cierto o no cierto, hemos escuchado lo que una vez acá denunciamos de ese tipejo", sostuvo indignada.