Melissa Klug tras embarazo de su hija Samahara: “Espero que madure” | VIDEO

Melissa Klug se pronunció sobre la ansiada llegada del bebé de Samahara Lobatón, quien pronto tendrá entre sus brazos a Xiana que podría nacer en el mes de octubre.

La empresaria se presentó en el programa 'América Hoy', el cual, Ethel Pozo aprovechó la oportunidad para consultarle a su invitada cómo era su relación con su hija que está embarazada.

Ante ello, la joven dejó un contundente mensaje en vivo sobre la nueva etapa que está viviendo su heredera que nació durante su exromance con Abel Lobatón.

“En realidad en mi casa toda está muy bien. La niña es una bendición, ha llegado en un momento bonito para ella. Espero que madure porque aún es una jovencita. La protagonista es ella, yo en realidad no quiero tocar mucho ese tema, pero en realidad los hijos te enseñan”, comentó la popular ‘Blanca de Chucuito’.

A su vez, Melissa destacó que sus hijos son su mayor motivación y desde que se convirtió en madre a los 15 años no deja de aprender para ser una buena madre.

“Yo fui madre a los 15 años, me costó, pero siempre tuve el apoyo incondicional de mi abuela y mi madre. Hasta el día de hoy mis hijos me siguen enseñando a ser madre, tengo errores como cualquier persona, pero he sabido aprender y manejarlos con el tiempo”, finalizó.

Hija de Melissa Klug: Samahara Lobatón demostró la decoración del cuarto de su bebé

La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, espera con ansias ya dar a luz. La fecha del nacimiento estaría programa para el mes de noviembre.

Por ello, a través de sus historias de Instagram, la influencer compartió algunos clips donde se ven las ropitas que ha comprado y que conformarían el clóset de la bebé, el que lo ha ido preparando.