COVID-19: Festival de San Sebastián cumplirá con medidas de seguridad, confía Guadagnino

El cineasta italiano Luca Guadagnino afirmó en la Mostra de Venecia que la organización del Festival de San Sebastián, en el que ejercerá como presidente del jurado, será "tan impoluta" como la del festival italiano. Como se sabe, dicha celebración se realizará del 18 al 26 de septiembre.

"Cuando recibí la propuesta dije inmediatamente 'por supuesto'. No pensé si en España había siete mil casos de coronavirus. Estoy completamente seguro de que la organización será tan impoluta como la de aquí", afirmó en una rueda de prensa sobre su participación en el certamen donostiarra.

El director de "Call me by your name" (2017) insistió en su compromiso de "apoyar el cine y la experiencia teatral y de dar seguridad a los directores".

"Es una honesta ambición que tengo en la vida (...). Y seguiré haciéndolo", refirió, para después recordar su papel también como productor de películas.

Guadagnino acudió a la 77ª Mostra veneciana para presentar fuera de concurso su documental sobre el zapatero Salvatore Ferragamo, "Salvatore - Shoemaker of dreams", y un corto que realizó tras el confinamiento en su Sicilia natal, "Fiori, Fiori, Fiori!".

Sobre su presencia en el certamen expresó su "orgullo" por su mantenimiento en plena pandemia, con fuertes medidas de seguridad para evitar eventuales focos de contagio entre artistas, público y prensa: "Lo hemos hecho, lo aprecio y estoy feliz", subrayó.

(Fuente: EFE)