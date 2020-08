Christian Meier se deja convencer por su hija y protagoniza divertido baile en TikTok | VIDEO

Aunque en su cuenta de TikTok dice muy claro "No esperen bailecitos", Christian Meier se dejó convencer por su hija Gia, de 17 años, a hacer un divetido video, haciendo precisamente una coreografía.

Padre e hija bailan "Because of you” de Ne-Yo. Este video logró tener miles de me gusta.

“Me costó demasiado convencerlo así que denle amor”, escribió Gia en la descripción de su video, el cual no tardó en hacerse viral.

Cabe indicar que el actor de 50 año se encuentra junto a sus hijos pasando esta pandemia. A través de sus redes sociales no ha dudado en resaltar la importancia de tomar con consciencia sobre el coronavirus.

Christian Meier: “Esta pandemia es prueba de que, como sociedad, hemos fallado”

El artista peruano Christian Meier, a través de su cuenta de Facebook mostró lo indignado que se siente por la situación que está atravesando el país durante la pandemia del coronavirus.

El actor expresó que el país necesita el respeto al espacio ajeno y las normas. Meier suele usar sus redes para expresar sus pensamientos sobre la pandemia del coronavirus en el Perú.

“Esta pandemia ha sido prueba suficiente de que, como SOCIEDAD, hemos fallado. El Perú necesita un nuevo Sistema Educativo, donde - desde los primeros años- se priorice el respeto al espacio ajeno, a las normas y al sentido común”, escribió Meier en las redes sociales junto a una foto de su mano con la bandera del Perú.